Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
33 минуты назад

Карла Бруни опубликовала фото в купальнике в день своего 55-летия

Газета.Ru

Модель, певица, супруга бывшего президента Франции Николя Саркози Карла Бруни опубликовала фотографию в купальнике в день своего 55-летия. Соответствующим снимком бывшая первая леди поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Карла Бруни опубликовала фото в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую пятницу, 23 декабря, Карле Бруни исполнилось 55 лет. Многие друзья Карлы поздравили ее с юбилеем в социальных сетях, в частности, одна из ее подруг опубликовала фотографию звезды в бикини. Бруни репостнула снимок на свою страницу.

В кадре бывшая первая леди Франции позировала в раздельном купальнике кипенно-белого цвета посреди скал. Волосы Бруни были распущены, а ее взгляд спрятан за солнцезащитными очками.

Несмотря на возраст, Карла Бруни продолжает заниматься модельной деятельностью. В сентябре этого года она вышла на подиум вместе с Наоми Кэмпбелл во время показа Tod's на Неделе моды в Милане, а затем снялась топлес для обложки декабрьского номера журнала Elle.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,Николя Саркози,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители