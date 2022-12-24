Карла Бруни опубликовала фото в купальнике

Модель, певица, супруга бывшего президента Франции Николя Саркози Карла Бруни опубликовала фотографию в купальнике в день своего 55-летия. Соответствующим снимком бывшая первая леди поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувшую пятницу, 23 декабря, Карле Бруни исполнилось 55 лет. Многие друзья Карлы поздравили ее с юбилеем в социальных сетях, в частности, одна из ее подруг опубликовала фотографию звезды в бикини. Бруни репостнула снимок на свою страницу.

В кадре бывшая первая леди Франции позировала в раздельном купальнике кипенно-белого цвета посреди скал. Волосы Бруни были распущены, а ее взгляд спрятан за солнцезащитными очками.