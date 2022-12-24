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1 час назад

Бейонсе анонсировала первый живой концерт за последние четыре года

Inc-News

Бейонсе анонсировала первый живой концерт за последние четыре года. Исполнительница не выходила на сцену с 2018 года.

Бейонсе анонсировала первый живой концерт за последние четыре года
Фото: Inc-NewsInc-News

Знаменитая певица Бейонсе все-таки возвращается. Едва поклонники получили первый за много лет музыкальный альбом, как стало известно о ее скором выходе на сцену.

По сообщениям западных инсайдеров, знаменитость станет частью большого мероприятия в отеле Atlantis The Palm 21 января следующего года.

Уточняется, что у певицы будет отдельный живой концерт, на который можно будет попасть далеко не всем.

В любом случае, это первое живое шоу исполнительницы с декабря 2018 года, когда она поднималась на сцену фестиваля Global Citizen в Йоханнесбурге.

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