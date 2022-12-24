Мать Тимати рассказала об особенностях организма внучки

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала об особенностях организма внучки Алисы. Она отметила, что у ребенка есть проблемы с координацией.

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Юнусова активно делится с подписчиками кадрами выступлений Алисы. Мать популярного исполнителя уделяет развитию внучки немало времени. Теперь же те пользователи соцсетей, которые критиковали девочку за отсутствие способностей, поняли, почему она занимается в танцевальной студии. Все дело в физическом недостатке — проблемах с координацией.

Мать рэпера подчеркнула, что вряд ли Алиса появится на сцене Мариинского или Большого театров. Однако ребенок сможет потом посмотреть видео своих выступлений и улыбнуться.