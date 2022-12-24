46-летняя телеведущая Дана Борисова опубликовала фотографии в купальнике. Снимки появились в ее личном блоге.
Дана Борисова позировала в черном бикини на тайском пляже, где отдыхает с дочерью. Телеведущая стоит на коленях, а руки держит на поясе.
"Доброе утро", — подписала фото телеведущая.
Ранее Дана Борисова признавалась, что зависима от пластических операций. Она перенесла несколько вмешательств, в том числе липосакцию и подтяжку лица. Столкнулась с последствиями неудачной пластики, но решила продолжить менять внешность. Борисова планирует убрать импланты и уменьшить грудь.