46-летняя телеведущая Дана Борисова опубликовала фотографии в купальнике. Снимки появились в ее личном блоге.

Дана Борисова позировала в черном бикини на тайском пляже, где отдыхает с дочерью. Телеведущая стоит на коленях, а руки держит на поясе.

"Доброе утро", — подписала фото телеведущая.