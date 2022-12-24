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11 минут назад

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева родила второго ребенка: «Добро пожаловать, доченька»

Popcake.tvиещё 1

Российская актриса Мария Берсенева обрела широкую популярность после выхода телесериала «Маргоша» на телеканале СТС.

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева родила второго ребенка
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

На днях знаменитость стала мамой во второй раз. Она родила девочку, но решила выждать время и поделиться с поклонниками своим счастьем чуть позже. Ребенок появился на свет 22 декабря. Многие подметили, что дата и год совпадают!

«Добро пожаловать домой, доченька», — написала Берсенева в личном блоге.

Она разместила душещипательную фотографию, где видны ножки новорожденной девочки. Судя по всему, отец ребенка обнял руку Марии — внимательные фанаты заметили мужскую руку в кадре. О своей личной жизни Берсенева старается не распространяться, лишь изредка выкладывает фото из личного архива.

Из биографии артистки известно, что она была дважды замужем, но ни один из избранников не смог сделать её по-настоящему счастливой. От первого мужа Гурама она родила сына Никиту. Когда мальчику было полгода, родители расстались. Только спустя время звезда ситкома «Маргоша» призналась, что возлюбленный поднимал руку на неё. Вторым супругом брюнетки был кикбоксер Николай Берсенев. Именно его фамилию актриса взяла и себе, и ребенку. Этот союз тоже распался (как мы можем догадаться).

Поговаривают, Николай не смог смириться с популярностью и востребованностью Марии после успеха телесериала. С кем сейчас встречается Мария — остается загадкой.

Звёзды,Мария Берсенева,
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