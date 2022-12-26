45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

Свою фигуру показала подписчикам 45-летняя актриса Анфиса Чехова. Фотографию, на которой она изображена в купальнике, певица опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).