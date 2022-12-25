Басков рассказал о странной просьбе врача после операции

В последние месяцы фанаты обеспокоились за здоровье певца Николая Баскова. Артист порвал связки на ноге и пережил операцию. Он рассказал о своем состоянии и удивился сообщением в СМИ, которые приписывали ему различные страшные заболевания.

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— После операции я зашел в интернет и удивился до глубины души. Что только обо мне не написали! И что у меня варикоз, и что более страшные заболевания. Говорили, будто я чуть ли не умираю. Люди разве не болеют? Многие и падают, и спотыкаются. Я — не исключение. Врачи из ЦИТО поставили меня на ноги, — сообщил Басков.

Он отметил, что до сих пор хромает, но чувствует себя уже намного лучше. Кроме того, Басков был удивлен странной просьбе врача после операции.

— Надо будет еще какое-то время разрабатывать колено. Сейчас стараюсь беречься, не дай бог, снова упаду. Мне врач после операции сказал: «Николай Викторович, вы вообще в паспорт смотрите?». Я удивился: «А почему вы у меня спрашиваете об этом?». «Вам уже 46 лет! Надо быть осторожным и почаще смотреть в паспорт!» — ответил врач, — рассказал Басков газете «Московский комсомолец».