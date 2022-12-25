Дочь солиста группы «На-На» выписали из больницы

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алену выписали из больницы после отравления таблетками. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на осведомленный источник.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам собеседника издания, врачи отделения токсикореанимации боролись за жизнь 22-летней девушки несколько дней: Политову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как она приняла большую дозу противоэпилептических препаратов.

Ранее сам Политов прокомментировал состояние дочери, находящейся в реанимации. «Она вышла из комы, слабая еще, в реанимации будет пока наблюдаться», — заявил исполнитель, подчеркнув, что не будет публично рассказывать о произошедшем, так как это «внутренние дела» семьи.