Певица Слава пила портвейн с бывшим мужем

Не так давно певица объявила о расставании со своим мужем Анатолием Далицким после восемнадцати лет совместной жизни. Однако это не мешает им продолжать развлекаться вместе.
Семейство встретилось, чтобы отпраздновать 11-летие дочери Антонины. Возможно, родители просто решили отложить дрязги на время праздника и не подавать виду, что между ними есть напряжение. На опубликованных в социальных сетях кадрах заметно, что бывшие супруги общаются вполне непринужденно, распивая портвейн.
Однако после экс-супруги сидели за общим столом раздельно. Никаких особых намеков на воссоединение пары так и не появилось.