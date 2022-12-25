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1 час назад

Певица Слава пила портвейн с бывшим мужем на дне рождения их дочери

Слово и Дело

Не так давно певица объявила о расставании со своим мужем Анатолием Далицким после восемнадцати лет совместной жизни. Однако это не мешает им продолжать развлекаться вместе.

Певица Слава пила портвейн с бывшим мужем
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Семейство встретилось, чтобы отпраздновать 11-летие дочери Антонины. Возможно, родители просто решили отложить дрязги на время праздника и не подавать виду, что между ними есть напряжение. На опубликованных в социальных сетях кадрах заметно, что бывшие супруги общаются вполне непринужденно, распивая портвейн.

Однако после экс-супруги сидели за общим столом раздельно. Никаких особых намеков на воссоединение пары так и не появилось.

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