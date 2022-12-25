Певица Слава пила портвейн с бывшим мужем

Не так давно певица объявила о расставании со своим мужем Анатолием Далицким после восемнадцати лет совместной жизни. Однако это не мешает им продолжать развлекаться вместе.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Семейство встретилось, чтобы отпраздновать 11-летие дочери Антонины. Возможно, родители просто решили отложить дрязги на время праздника и не подавать виду, что между ними есть напряжение. На опубликованных в социальных сетях кадрах заметно, что бывшие супруги общаются вполне непринужденно, распивая портвейн.