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46 минут назад

Джиджи Хадид поставила точку в отношениях с Леонардо Ди Каприо

Inc-News

Роман актера и модели стал историей. На протяжении нескольких месяцев весь мир обсуждал отношения супермодели Джиджи Хадид и актера Леонардо Ди Каприо.

Джиджи Хадид поставила точку в отношениях с Ди Каприо
Фото: Inc-NewsInc-News

Правда, роман носил статус предполагаемого, поскольку сами звезды его никак не комментировали. Тем не менее, практически везде они бывали вместе.

Даже если это происходило в тысячах километров от их домов. И вдруг все закончилось. Без скандалов и комментариев с их стороны. Просто они перестали бывать вместе на публике.

Голливудские таблоиды со ссылкой на близких к Хадид людей выяснили причины такого тихого финала звездного романа. Оказалось, красавчик Лео любил всех своих бывших возлюбленных вписывать в собственный план жизни. А Джиджи вписываться в его рабочий график не пожелала. Да и его самого в свой график внести не могла. Карьера, семья и дочь оказались для нее важнее того, чтобы просто быть рядом с известным актером.

Звёзды,Леонардо ДиКаприо,
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