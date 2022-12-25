Джиджи Хадид поставила точку в отношениях с Ди Каприо

Роман актера и модели стал историей. На протяжении нескольких месяцев весь мир обсуждал отношения супермодели Джиджи Хадид и актера Леонардо Ди Каприо.

Фото: Inc-News Inc-News

Правда, роман носил статус предполагаемого, поскольку сами звезды его никак не комментировали. Тем не менее, практически везде они бывали вместе.

Даже если это происходило в тысячах километров от их домов. И вдруг все закончилось. Без скандалов и комментариев с их стороны. Просто они перестали бывать вместе на публике.