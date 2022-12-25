Дакота планирует купить элитное жилье вместе с бойфрендом

Певица Рита Дакота на своей странице в социальных сетях сообщила поклонникам, что планирует купить первое совместное жилье вместе со своим бойфрендом Федором Белогаем. Сейчас исполнительница рассматривает различные варианты элитной недвижимости в центре Москвы.
Певица рассказала, что они с возлюбленным недавно поняли, что хотят прожить вместе долго и счастливо. Но перед визитом в загс сначала решили обратиться к риелтору для покупки совместной большой квартиры.
Артистка добавила, что их семье нужно жилье с большим количеством комнат и спален. Площадь квартиры должна быть не менее 200 квадратных метров.
Уточняется, что специалист по недвижимости уже предложил паре несколько подходящих вариантов. Одна из предложенных квартир оценивается на сумму более 100 миллионов рублей.