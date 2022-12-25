Дакота планирует купить элитное жилье вместе с бойфрендом

Певица Рита Дакота на своей странице в социальных сетях сообщила поклонникам, что планирует купить первое совместное жилье вместе со своим бойфрендом Федором Белогаем. Сейчас исполнительница рассматривает различные варианты элитной недвижимости в центре Москвы.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Певица рассказала, что они с возлюбленным недавно поняли, что хотят прожить вместе долго и счастливо. Но перед визитом в загс сначала решили обратиться к риелтору для покупки совместной большой квартиры.

Артистка добавила, что их семье нужно жилье с большим количеством комнат и спален. Площадь квартиры должна быть не менее 200 квадратных метров.