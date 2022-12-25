Сын Плющенко и Рудковской за год заработал всего 12 млн рублей

Продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько её сын от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко заработал за год. По её словам, Александр (вам он может быть известен как Гном Гномыч) за год поднял 12 млн рублей. Для сравнения, средняя зарплата в России за 2021 год находилась на уровне 56 545 рублей. Получается, отпрыск знаменитых родителей зарабатывает в 17,7 раз больше, чем простой работяга.
По словам Рудковской, все деньги у Александра лежат на счету во Франции, который никто не может трогать до его совершеннолетия. Сам парень признался однажды, что копит на собственную квартиру.
«Если бы не стечение обстоятельств, то цифра росла бы. У него большое количество международных контрактов. Он в том же французском агентстве, что и Наталья Водянова. Плюс огромное количество спонсоров, которые никуда не ушли, слава богу», — объяснила продюсер.
По словам Рудковской, все деньги у Александра лежат на счёту во Франции, который никто не может трогать до его совершеннолетия. Сам парень признался однажды, что копит на собственную квартиру. Впрочем, это лишь капля в море доходов звёздных родителей. Сама телеведущая и продюсер зарабатывает в среднем $2 млн в год после уплаты налогов. Рудковская придерживается принципа: «чтобы много зарабатывать, надо много тратить». И этой истине она учит покупателей своего «марафона» роскошной жизни. Например, продюсер советует употреблять завтрак с тарелок известного бренда, которые стоят от 10 000 до 14 000 рублей.