Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-9° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
59 минут назад

Сын Плющенко и Рудковской за год заработал 12 млн рублей

Секрет Фирмы

Продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько её сын от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко заработал за год. По её словам, Александр (вам он может быть известен как Гном Гномыч) за год поднял 12 млн рублей. Для сравнения, средняя зарплата в России за 2021 год находилась на уровне 56 545 рублей. Получается, отпрыск знаменитых родителей зарабатывает в 17,7 раз больше, чем простой работяга.

Сын Плющенко и Рудковской за год заработал всего 12 млн рублей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Рудковской, все деньги у Александра лежат на счету во Франции, который никто не может трогать до его совершеннолетия. Сам парень признался однажды, что копит на собственную квартиру.

«Если бы не стечение обстоятельств, то цифра росла бы. У него большое количество международных контрактов. Он в том же французском агентстве, что и Наталья Водянова. Плюс огромное количество спонсоров, которые никуда не ушли, слава богу», — объяснила продюсер.

По словам Рудковской, все деньги у Александра лежат на счёту во Франции, который никто не может трогать до его совершеннолетия. Сам парень признался однажды, что копит на собственную квартиру. Впрочем, это лишь капля в море доходов звёздных родителей. Сама телеведущая и продюсер зарабатывает в среднем $2 млн в год после уплаты налогов. Рудковская придерживается принципа: «чтобы много зарабатывать, надо много тратить». И этой истине она учит покупателей своего «марафона» роскошной жизни. Например, продюсер советует употреблять завтрак с тарелок известного бренда, которые стоят от 10 000 до 14 000 рублей.

Звёзды,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Наталья Водянова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители