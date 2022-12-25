Мальков перестал интересоваться жизнью своих детей

Бизнесмен Роман Мальков перестал интересоваться жизнью детей после их переезда в США. Об этом рассказала его бывшая жена Светлана Малькова. Малькова рассказала в Сети, что ее бывший муж очень изменился.
Мальков женился на актрисе Анастасии Макеевой и на данный момент его интересует только ее окружение. Старший сын Андрей захотел жить с предпринимателем, так как его привлекает светское общество. Остальные дети Малькову стали не нужны, заявила Малькова. Сейчас он даже не связывается с ними по телефону. «Он уже не тот. Слишком много времени прошло», — добавила художница.
Полгода назад Малькова с детьми переехала в США. За это время ей дали квартиру с видом на озеро. На данный момент у каждого ребенка есть отдельная комната. Помимо школы дети художницы получили возможность посещать всевозможные кружки. Несмотря на возможности Малькова, с детьми он не видится. Бывшая жена считает, что для него важнее «носить чемоданы» Макеевой, нежели посвящать время дочери и сыновьям. Мальков же ситуацию не комментировал.