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1 час назад

Роман Мальков перестал интересоваться жизнью детей после их переезда в США

Слово и Дело

Бизнесмен Роман Мальков перестал интересоваться жизнью детей после их переезда в США. Об этом рассказала его бывшая жена Светлана Малькова. Малькова рассказала в Сети, что ее бывший муж очень изменился.

Мальков перестал интересоваться жизнью своих детей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Мальков женился на актрисе Анастасии Макеевой и на данный момент его интересует только ее окружение. Старший сын Андрей захотел жить с предпринимателем, так как его привлекает светское общество. Остальные дети Малькову стали не нужны, заявила Малькова. Сейчас он даже не связывается с ними по телефону. «Он уже не тот. Слишком много времени прошло», — добавила художница.

Полгода назад Малькова с детьми переехала в США. За это время ей дали квартиру с видом на озеро. На данный момент у каждого ребенка есть отдельная комната. Помимо школы дети художницы получили возможность посещать всевозможные кружки. Несмотря на возможности Малькова, с детьми он не видится. Бывшая жена считает, что для него важнее «носить чемоданы» Макеевой, нежели посвящать время дочери и сыновьям. Мальков же ситуацию не комментировал.

Звёзды,Анастасия Макеева,
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