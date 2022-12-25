Кейт и Уильям получили сюрприз от Тома Круза

Кейт Миддлтон и принц Уильям получили рождественский сюрприз от Тома КрузаГолливудская звезда обожает удивлять.
Знаменитый голливудский актер Том Круз бывает очень щедрым человеком и обожает удивлять своих друзей.
Например, на минувшее католическое Рождество около двух десятков его друзей с разных концов света получили его рождественские подарки - эксклюзивные кокосовые торты.
Такое изделие от известного бренда оценивается почти в сорок фунтов стерлингов. С учетом того, что такие «гостинцы» доставляются адресатам частными самолетами, а затем курьерами до самой двери, конечная стоимость продукта… бесценна. Ибо, это подарок.
Том Круз делает такие сюрпризы ежегодно, и в это Рождество его десерт впервые получили Кейт Миддлтон и принц Уильям.
«Список людей, которых поздравляет Том, в значительной мере показывает, кто есть кто в мировой индустрии. Добавление принца и принцессы Уэльсских в список демонстрирует, что они настоящие звезды», - сообщают инсайдеры.