Кейт и Уильям получили сюрприз от Тома Круза

Кейт Миддлтон и принц Уильям получили рождественский сюрприз от Тома КрузаГолливудская звезда обожает удивлять.

Фото: Inc-News Inc-News

Знаменитый голливудский актер Том Круз бывает очень щедрым человеком и обожает удивлять своих друзей.

Например, на минувшее католическое Рождество около двух десятков его друзей с разных концов света получили его рождественские подарки - эксклюзивные кокосовые торты.

Такое изделие от известного бренда оценивается почти в сорок фунтов стерлингов. С учетом того, что такие «гостинцы» доставляются адресатам частными самолетами, а затем курьерами до самой двери, конечная стоимость продукта… бесценна. Ибо, это подарок.

Том Круз делает такие сюрпризы ежегодно, и в это Рождество его десерт впервые получили Кейт Миддлтон и принц Уильям.