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1 час назад

Кейт Миддлтон и принц Уильям получили рождественский сюрприз от Тома Круза

Inc-Newsиещё 1

Кейт Миддлтон и принц Уильям получили рождественский сюрприз от Тома КрузаГолливудская звезда обожает удивлять.

Кейт и Уильям получили сюрприз от Тома Круза
Фото: Inc-NewsInc-News

Знаменитый голливудский актер Том Круз бывает очень щедрым человеком и обожает удивлять своих друзей.

Например, на минувшее католическое Рождество около двух десятков его друзей с разных концов света получили его рождественские подарки - эксклюзивные кокосовые торты.

Такое изделие от известного бренда оценивается почти в сорок фунтов стерлингов. С учетом того, что такие «гостинцы» доставляются адресатам частными самолетами, а затем курьерами до самой двери, конечная стоимость продукта… бесценна. Ибо, это подарок.

Том Круз делает такие сюрпризы ежегодно, и в это Рождество его десерт впервые получили Кейт Миддлтон и принц Уильям.

«Список людей, которых поздравляет Том, в значительной мере показывает, кто есть кто в мировой индустрии. Добавление принца и принцессы Уэльсских в список демонстрирует, что они настоящие звезды», - сообщают инсайдеры.

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