Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Яна Рудковская привела младшего сына на телевидение и откровенно рассказала про опыт суррогатного материнства

Super.ruиещё 1

Теледебют двухлетнего Арсения состоялся в новом выпуске передачи НТВ «Секрет на миллион». Героем программы стал Евгений Плющенко, но поддержать спортсмена пришла вся семья. Даже младший сын звездной пары приехал на съемочную площадку вместе с родителями и братом. В свете софитов Арсений держался уверенно — еще бы, с такими-то генами, — хоть и пробыл в кадре совсем недолго.

Рудковская привела сына на ТВ и рассказала про суррогатное материнство
Фото: Super.ruSuper.ru

Арсений родился в 2020 году от суррогатной матери. На такой неоднозначный вариант Плющенко и Рудковская решились после неудачных попыток ЭКО. «Пять лет я колола гормоны лошадиными дозами, это было очень тяжело», — призналась Яна в разговоре с ведущей «Секрета на миллион» Лерой Кудрявцевой. И добавила, что в результате у нее резко ухудшилось здоровье — причем как физическое, так и ментальное.

Видео дня

После того как несколько циклов ЭКО не привели к желанной беременности, доктор Рудковской предложил ей попробовать суррогатное материнство.

«Когда женщины прибегают к услугам суррогатной матери, нельзя недооценивать, что это какая-то блажь типа "Хочу сберечь фигуру", — рассказала Яна. — Люди проходят колоссальный путь».

А ее супруг признался, что изначально не одобрял эту историю. Не в последнюю очередь потому, что она связана с большими рисками. Ведь суррогатное материнство в России, по словам супругов, «полулегально». И если женщина узнает, чьего ребенка она вынашивает, то может пойти на шантаж.

Раскрыла пара и сумму, в которую ей обошлись услуги суррогатной матери. По словам Яны, стоимость начинается от одного миллиона рублей.

«Мама, которая нам вынашивала, мечатала купить дом — они живут в другом регионе, на юге, — поделилась продюсер. — Это большие деньги».

Также Яна рассказала, что всю беременность платила женщине стипендию и снимала ей квартиру.

Что же касается сегодняшней жизни и воспитания мальчика, Рудковская и Плющенко не скрывают: семья семьей, а работу никто не отменял. Поэтому с Арсением, как и с 9-летним Сашей, им помогают специально обученные люди. Впрочем, мы не сомневаемся, что младший сын скоро тоже присоединится к команде тружеников. Малыш уже умеет стоять на коньках, и родители уверенно говорят о том, что он пойдет по стопам отца и брата.

Звёзды,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Лера Кудрявцева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители