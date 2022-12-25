Рудковская привела сына на ТВ и рассказала про суррогатное материнство

Теледебют двухлетнего Арсения состоялся в новом выпуске передачи НТВ «Секрет на миллион». Героем программы стал Евгений Плющенко, но поддержать спортсмена пришла вся семья. Даже младший сын звездной пары приехал на съемочную площадку вместе с родителями и братом. В свете софитов Арсений держался уверенно — еще бы, с такими-то генами, — хоть и пробыл в кадре совсем недолго.

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Арсений родился в 2020 году от суррогатной матери. На такой неоднозначный вариант Плющенко и Рудковская решились после неудачных попыток ЭКО. «Пять лет я колола гормоны лошадиными дозами, это было очень тяжело», — призналась Яна в разговоре с ведущей «Секрета на миллион» Лерой Кудрявцевой. И добавила, что в результате у нее резко ухудшилось здоровье — причем как физическое, так и ментальное.

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После того как несколько циклов ЭКО не привели к желанной беременности, доктор Рудковской предложил ей попробовать суррогатное материнство.

«Когда женщины прибегают к услугам суррогатной матери, нельзя недооценивать, что это какая-то блажь типа "Хочу сберечь фигуру", — рассказала Яна. — Люди проходят колоссальный путь».

А ее супруг признался, что изначально не одобрял эту историю. Не в последнюю очередь потому, что она связана с большими рисками. Ведь суррогатное материнство в России, по словам супругов, «полулегально». И если женщина узнает, чьего ребенка она вынашивает, то может пойти на шантаж.

Раскрыла пара и сумму, в которую ей обошлись услуги суррогатной матери. По словам Яны, стоимость начинается от одного миллиона рублей.

«Мама, которая нам вынашивала, мечатала купить дом — они живут в другом регионе, на юге, — поделилась продюсер. — Это большие деньги».

Также Яна рассказала, что всю беременность платила женщине стипендию и снимала ей квартиру.