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1 час назад

Элизабет Херли снялась в откровенном наряде в честь Рождества

Мира Маркина

57-летняя Элизабет Херли нередко балует подписчиков и своих фанатов фотографиями в откровенных нарядах. Пропустить такой повод, как Рождество, актриса тоже, видимо, не могла.

Элизабет Херли снялась в откровенном наряде в честь Рождества
Фото: СоцсетиСоцсети

В своих социальных сетях она поздравила поклонников и других пользователей с праздником, опубликовав снимок с очень уж смелым декольте.

«Счастливого Рождества», – пожелала звезда, подписав так свою фотографию.

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Публикация набрала около ста пятидесяти тысяч лайков. В комментариях подписчики тут же бросились нахваливать потрясающую фигуру Элизабет. Кто-то даже предположил, что Херли продала душу дьяволу за такие формы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какой ингредиент добавить в кофе, чтобы сохранить фигуру.

Звёзды,Элизабет Херли,
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