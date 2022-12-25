Элизабет Херли снялась в откровенном наряде в честь Рождества

57-летняя Элизабет Херли нередко балует подписчиков и своих фанатов фотографиями в откровенных нарядах. Пропустить такой повод, как Рождество, актриса тоже, видимо, не могла.

Фото: Соцсети Соцсети

В своих социальных сетях она поздравила поклонников и других пользователей с праздником, опубликовав снимок с очень уж смелым декольте.

«Счастливого Рождества», – пожелала звезда, подписав так свою фотографию.