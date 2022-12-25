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55 минут назад

Певица Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с рождественской пижамной вечеринки

Мира Маркина

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен Виктория Бекхэм опубликовала серию фотографий с пижамной вечеринки, посвященной Рождеству. Снимки появились в социальных сетях звезды.

Бекхэм поделилась фотографиями с пижамной вечеринки
Фото: СоцсетиСоцсети

48-летняя Виктория Бекхэм опубликовала фотографии, на которых все члены ее семьи одеты в одинаковые шелковые пижамы и рождественские колпаки. Муж, футболист Дэвид Бекхэм обнимает детей — 20-летнего Ромео, 17-летнего Круза и 11-летнюю Харпер. Нет на фотографии только старшего сына — 23-летнего Бруклина.

"Папа продолжает традиции семьи Бекхэмов. Мы любим тебя, Бруклин, и очень скучаем по тебе", — обратилась к старшему сыну Виктория.

Слухи о том, что жена Бруклина Никола Пельтц в плохих отношениях с Викторией Бекхэм появились в вскоре после свадьбы старшего сына Бекхэмов. Отношения между невесткой и свекровью обострились, когда Никола рассказала в интервью, что Виктория чуть не испортила ей свадьбу.

Бекхэм удивила фанатов подростковыми фотографиями

Ранее "Рамблер" рассказывал о психическом расстройстве Бруклина Бекхэма.

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