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1 час назад

Ирина Шейк опубликовала фото в бикини и нарвалась на негатив

Мира Маркина

Известная всему миру российская модель Ирина Шейк в своих социальных сетях поделилась фотографией с пляжа. На снимке модель стоит спиной к объективу в раздельном розовом бикини. Несмотря на красивый закат на фоне, все подписчики, конечно, первым делом обратили внимание на фигуру Ирины.

Шейк опубликовала фото в бикини и нарвалась на негатив
Фото: СоцсетиСоцсети

Несомненно, восхищенных комментариев людей со всего мира под постом набралось немало, однако очень многие принялись осуждать формы девушки и писать негативные сообщения.

Соцсети

Большинство из них пишут о том, что Шейк уж слишком худая и ее фигура не выглядит красивой. Больше всего хейта написали о ногах модели. Пользователи отмечали, что "без слез на такое взглянуть невозможно" и написали даже, что Ирина похожа на марсианина.

Ирина Шейк показала уникальную фотографию

Кто-то подшутил над тем, что странно видеть Шейк без носков, вспоминая ее недавние кадры из Парижа, где модель позирует в спортивных носках и босоножках на шпильке.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Шейк и Купер хотят воссоединиться.

Звёзды,Ирина Шейк,
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