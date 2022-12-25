Шейк опубликовала фото в бикини и нарвалась на негатив

Известная всему миру российская модель Ирина Шейк в своих социальных сетях поделилась фотографией с пляжа. На снимке модель стоит спиной к объективу в раздельном розовом бикини. Несмотря на красивый закат на фоне, все подписчики, конечно, первым делом обратили внимание на фигуру Ирины.
Несомненно, восхищенных комментариев людей со всего мира под постом набралось немало, однако очень многие принялись осуждать формы девушки и писать негативные сообщения.
Большинство из них пишут о том, что Шейк уж слишком худая и ее фигура не выглядит красивой. Больше всего хейта написали о ногах модели. Пользователи отмечали, что "без слез на такое взглянуть невозможно" и написали даже, что Ирина похожа на марсианина.
Кто-то подшутил над тем, что странно видеть Шейк без носков, вспоминая ее недавние кадры из Парижа, где модель позирует в спортивных носках и босоножках на шпильке.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Шейк и Купер хотят воссоединиться.