49-летняя Хайди Клум вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соответствующие фото публикует Daily Mail .

49-летняя манекенщица вышла в свет вместе с мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитость прошлась по улицам Санта Моники в черном комбинезоне с цветочным принтом красного цвета, который также оформлен глубоким V-образным декольте. Стоимость одежды бренда Saint Laurent составляет 2225 фунтов стерлингов (194 тысячи рублей).

На размещенных кадрах видно, что телезвезда распустила волосы, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. При этом в руках она держала красный клатч. В качестве обуви Клум выбрала туфли на каблуках в тон наряда.