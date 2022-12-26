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31 минуту назад

49-летняя Хайди Клум вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте

Lenta.ruиещё 1

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

49-летняя Хайди Клум вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

49-летняя манекенщица вышла в свет вместе с мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитость прошлась по улицам Санта Моники в черном комбинезоне с цветочным принтом красного цвета, который также оформлен глубоким V-образным декольте. Стоимость одежды бренда Saint Laurent составляет 2225 фунтов стерлингов (194 тысячи рублей).

На размещенных кадрах видно, что телезвезда распустила волосы, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. При этом в руках она держала красный клатч. В качестве обуви Клум выбрала туфли на каблуках в тон наряда.

Звёзды,Хайди Клум,
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