Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
39 минут назад

Психолог Розенберг оценила скандал Харламова и Асмус

Вечерняя Москва

Романтические отношения актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова начались в социальных сетях, и они очень быстро от виртуального общения перешли в реальное. В 2013 году пара поженилась и стала родителями дочери Анастасии. Но через восемь лет брак распался. И, как долгое время казалось, завершился спокойным разводом. Но в декабре бывшие супруги стали выяснять отношения в Сети, вынеся на публику скандальные подробности.

Психолог Розенберг оценила скандал Харламова и Асмус
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Оказалось, что звезды продолжают жить в одном доме. Юморист заявил, что до сих пор финансово полностью обеспечивает Асмус. Артистка заявила о лживости этих слов экс-мужа и обвинила его в психологическом насилии. По ее словам, Харламов угрозами запретил ей съезжать из особняка в Московской области.

За перепалкой знаменитостей в Сети следила вся страна. Они, живя в одном доме, выясняли отношения публично. Психолог Любовь Розенберг оценила скандал между экс-супругами, призвав сделать поправку на их медийность.

По ее словам, правда о непростой обстановке в доме звезд в любом случае когда-нибудь всплыла бы. Разногласия между ними достигли максимума, что в результате вылилось в громкий скандал. Асмус оказалась в незавидной позиции, поэтому и молила общество о помощи. Ей не позавидуешь, отметила специалист.

— Круг замкнулся, так как отношения знаменитостей в итоге начались и заканчиваются в соцсетях. Однако конфликт будут решать только эти два человека, отношения между которыми сейчас в фазе кризиса. Безусловно, Кристина ищет поддержки от общества, ощущая свою уязвимость и наличие ребенка. Думаю, что у Гарика свои, весомые для него, аргументы, — объяснила корни скандала звезд Розенберг изданию StarHit.

Звёзды,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители