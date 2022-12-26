Психолог Розенберг оценила скандал Харламова и Асмус

Романтические отношения актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова начались в социальных сетях, и они очень быстро от виртуального общения перешли в реальное. В 2013 году пара поженилась и стала родителями дочери Анастасии. Но через восемь лет брак распался. И, как долгое время казалось, завершился спокойным разводом. Но в декабре бывшие супруги стали выяснять отношения в Сети, вынеся на публику скандальные подробности.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Оказалось, что звезды продолжают жить в одном доме. Юморист заявил, что до сих пор финансово полностью обеспечивает Асмус. Артистка заявила о лживости этих слов экс-мужа и обвинила его в психологическом насилии. По ее словам, Харламов угрозами запретил ей съезжать из особняка в Московской области.

За перепалкой знаменитостей в Сети следила вся страна. Они, живя в одном доме, выясняли отношения публично. Психолог Любовь Розенберг оценила скандал между экс-супругами, призвав сделать поправку на их медийность.

По ее словам, правда о непростой обстановке в доме звезд в любом случае когда-нибудь всплыла бы. Разногласия между ними достигли максимума, что в результате вылилось в громкий скандал. Асмус оказалась в незавидной позиции, поэтому и молила общество о помощи. Ей не позавидуешь, отметила специалист.