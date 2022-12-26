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2 часа назад

Голливудские звезды, закрутившие роман с русскими девушками

Катерина Саломе

Какая девушка не мечтала закрутить роман со звездой Голливуда? Кажется, что завоевать сердце красавчика из фильма невозможно. «Рамблер» расскажет о русских красавицах, которые все же смогли произвести впечатление на заморских принцев.

Голливудские звезды, закрутившие роман с русскими девушками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Видео дня

После расставания с Криштиану Роналду, Ирина Шейк старалась минимально афишировать свою личную жизнь. Однако, будучи супермоделью, остаться без внимания прессы попросту невозможно, да еще и находясь в компании с известным актером Брэдли Купером. Не так давно ходили слухи о его романе с Леди Гагой. Многие предполагали, что это стало причиной разрыва отношений актера и модели. Однако сейчас пара старается простить друг другу старые обиды и воспитывать пятилетнюю дочку Лею вместе.

Бенедикт Камбербэтч и Екатерина Елизарова

globallookpress.com, Соцсети

Еще одна пара актера и модели. Бенедикт и Екатерина познакомились на свадьбе общих друзей и начали довольно хорошо общаться. СМИ тут же предположили, что они состоят в романтических отношениях, но молодые люди упорно это отрицали, заявляя, что они просто друзья. В одном из интервью Елизарова неловко бросила фразу о том, что английские мужчины разочаровали ее. Говорят, что после этого события пара тихо разошлась, но при этом сохранила хорошие отношения.

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Джонни Депп и Полина Глен

legion-media.ru, Соцсети

Джонни заприметил Полину сразу. На одной из вечеринок его взгляд остановился на грациозно танцующей девушке. Актер тут же пригласил ее на свидание, и, по его словам, девушка сразила его наповал. Она проявляла интерес к его увлечениям и творчеству, а не к выгоде, которую могла бы извлечь из отношений с ним. Согласно информации в СМИ, Депп планировал поехать в Санкт-Петербург, просить руки возлюбленной у ее родителей.

Николас Костер и Елена Бородулина

Соцсети

Их история любви довольно мила и наивна. Девушка очень заинтересовалась личностью актера после просмотра сериала «Санта-Барбара». Елена состояла в тематическом сообществе и решила написать актеру письмо, полное восхищения. Вот уж чего она не ожидала, так это того, что кумир ей ответит. У них завязалась переписка, а встреча решила все в их жизни. Больше пара никогда не расставалась. Николас оставив семью, женился на возлюбленной.

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