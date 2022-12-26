Синди Кроуфорд вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала естественную внешность и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail .

Папарацци сфотографировали 56-летнюю манекенщицу на улицах Лос-Анджелеса в оверсайз-свитере цвета хаки и расклешенных джинсах с завышенной линией талии. В качестве обуви она выбрала замшевые ботинки в тон верха, а в руках она держала бежевую сумку. При этом на изображениях видно, что знаменитость вышла в свет без макияжа.