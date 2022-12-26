Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
50 минут назад

56-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети

Lenta.ru

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала естественную внешность и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Синди Кроуфорд вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци сфотографировали 56-летнюю манекенщицу на улицах Лос-Анджелеса в оверсайз-свитере цвета хаки и расклешенных джинсах с завышенной линией талии. В качестве обуви она выбрала замшевые ботинки в тон верха, а в руках она держала бежевую сумку. При этом на изображениях видно, что знаменитость вышла в свет без макияжа.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешнему виду Кроуфорд, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными кадрами.

«Она выглядит прекрасно для своих лет», «Плохо стареет», «Красивее дочери», «Как же я тебя люблю», «Если честно, она выглядит не лучшим образом», «Самая лучшая модель», — высказывались юзеры.

Звёзды,Синди Кроуфорд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители