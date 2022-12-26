Синди Кроуфорд вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала естественную внешность и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.
Папарацци сфотографировали 56-летнюю манекенщицу на улицах Лос-Анджелеса в оверсайз-свитере цвета хаки и расклешенных джинсах с завышенной линией талии. В качестве обуви она выбрала замшевые ботинки в тон верха, а в руках она держала бежевую сумку. При этом на изображениях видно, что знаменитость вышла в свет без макияжа.
Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешнему виду Кроуфорд, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными кадрами.
«Она выглядит прекрасно для своих лет», «Плохо стареет», «Красивее дочери», «Как же я тебя люблю», «Если честно, она выглядит не лучшим образом», «Самая лучшая модель», — высказывались юзеры.