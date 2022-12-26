Чеботина рассказала, что хочет записать фит с Киркоровым

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина рассказала Super, с кем мечтает записать фит в новом году. За кулисами шоу «VK под шубой» артистка призналась, что была бы счастлива выпустить совместную песню с Филиппом Киркоровым , королем российской поп-музыки.

«Очень надеюсь, что Филипп Бедросович согласится. Подозреваю, он понимает, что все хотят с ним фит», — посмеялась Чеботина.

Пару недель назад артистка как раз выпустила совместную песню с Димой Биланом. Трек под названием «Секрет на двоих», по словам директора Билана Яны Рудковской, претендует на то, чтобы стать «самым танцевальным хитом зимы». Сейчас музыканты активно работают над клипом.