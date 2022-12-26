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1 час назад

Чеботина рассказала, что хочет записать фит с Киркоровым

Super.ru

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина рассказала Super, с кем мечтает записать фит в новом году. За кулисами шоу «VK под шубой» артистка призналась, что была бы счастлива выпустить совместную песню с Филиппом Киркоровым, королем российской поп-музыки.

Чеботина рассказала, что хочет записать фит с Киркоровым
Фото: Super.ruSuper.ru

«Очень надеюсь, что Филипп Бедросович согласится. Подозреваю, он понимает, что все хотят с ним фит», — посмеялась Чеботина.

Пару недель назад артистка как раз выпустила совместную песню с Димой Биланом. Трек под названием «Секрет на двоих», по словам директора Билана Яны Рудковской, претендует на то, чтобы стать «самым танцевальным хитом зимы». Сейчас музыканты активно работают над клипом.

Звёзды,Дима Билан,Яна Рудковская,Филипп Киркоров,
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