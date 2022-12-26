Молодой любовник позвал 76-летнюю Шер замуж

Теперь американская певица Шер пребывает в новом статусе — невесты. Ее молодой избранник, 36-летний продюсер Александр Эдвардс, сделал ей предложение руки и сердца.
Звезда поделилась в соцсетях снимком обручального кольца с огромным драгоценным камнем. «Без лишних слов, Александр», — подписала фото артистка. Поклонники исполнительницы очень обрадовались за нее.
Шер признавалась, что 40-летняя разница в возрасте с возлюбленным ее совершенно не пугают. По ее мнению, настоящая любовь не знает математики.
«Он потрясающий. И я не наделяю мужчин качествами, которых они не заслуживают, — отмечала брюнетка. — Он очень добрый, очень умный, он очень талантливый, и он действительно забавный. И я думаю, что он довольно красивый», — говорила Шер в одном из интервью.
Ранее мы писали о том, что Шер рассказала о последних минутах жизни матери.