Молодой любовник позвал 76-летнюю Шер замуж

«Он потрясающий. И я не наделяю мужчин качествами, которых они не заслуживают, — отмечала брюнетка. — Он очень добрый, очень умный, он очень талантливый, и он действительно забавный. И я думаю, что он довольно красивый», — говорила Шер в одном из интервью.