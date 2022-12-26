Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Пэрис Хилтон снялась в красном белье и чулках у рождественской елки

Газета.Ruиещё 1

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась кадрами с праздничной фотосессии. Соответствующие фотографии звезда опубликовала в своих социальных сетях.

Пэрис Хилтон снялась в красном белье и чулках у елки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографиях 41-летняя Пэрис Хилтон позирует около рождественской елки в красном шелковом белье и чулках с подвязками. Светская львица дополнила свой праздничный образ новогодним колпаком Санта-Клауса, туфлями-лодочками на высоком каблуке и бриллиантовым колье.

«В это Рождество покатаемся на санях в красном», — подписала серию снимков знаменитость.

В ноябре 2022 года Пэрис Хилтон и Картер Реум отметили первую годовщину свадьбы. После этого она дала интервью журналу People, в котором рассказала, что они с мужем готовятся к процедуре ЭКО.

«Мы всегда знали, что хотим детей. Теперь у нас есть тонны эмбрионов, которые просто ждут», — призналась Хилтон.

Звёзды,Пэрис Хилтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители