Пэрис Хилтон снялась в красном белье и чулках у елки

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась кадрами с праздничной фотосессии. Соответствующие фотографии звезда опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На фотографиях 41-летняя Пэрис Хилтон позирует около рождественской елки в красном шелковом белье и чулках с подвязками. Светская львица дополнила свой праздничный образ новогодним колпаком Санта-Клауса, туфлями-лодочками на высоком каблуке и бриллиантовым колье.

«В это Рождество покатаемся на санях в красном», — подписала серию снимков знаменитость.

В ноябре 2022 года Пэрис Хилтон и Картер Реум отметили первую годовщину свадьбы. После этого она дала интервью журналу People, в котором рассказала, что они с мужем готовятся к процедуре ЭКО.