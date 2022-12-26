Антонио Бандерас рассказал, что научило его ценить жизнь

«Это одна из лучших вещей, которые когда-либо случались в моей истории. После этого я понял, что самое ценное в жизни человека – это сама жизнь», - так сказал знаменитый актер Антонио Бандерас о перенесенном в 2017 году инфаркте.

По словам артиста, до этого он фактически не знал остановок, мог работать на износ, и не прислушивался к сигналам, которые уже тогда посылал ему организм.

«Вы никогда не прочувствуете того, что жизнь у человека действительно одна, пока смерть не пройдет рядом. Она стояла прямо возле меня», - признался Бандерас.

Актер не бросил работать, и все так же трудится очень много. Например, не так давно в очередной раз озвучил Кота в сапогах для мультфильма "Последнее желание", а заодно намекнул на возможное появление пятого «Шрека». Но теперь у него совсем иное отношение к собственной жизни.