Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
35 минут назад

Антонио Бандерас рассказал, что научило его ценить жизнь

Inc-News

Происшествие относится к 2017 году.

Антонио Бандерас рассказал, что научило его ценить жизнь
Фото: Inc-NewsInc-News

«Это одна из лучших вещей, которые когда-либо случались в моей истории. После этого я понял, что самое ценное в жизни человека – это сама жизнь», - так сказал знаменитый актер Антонио Бандерас о перенесенном в 2017 году инфаркте.

По словам артиста, до этого он фактически не знал остановок, мог работать на износ, и не прислушивался к сигналам, которые уже тогда посылал ему организм.

«Вы никогда не прочувствуете того, что жизнь у человека действительно одна, пока смерть не пройдет рядом. Она стояла прямо возле меня», - признался Бандерас.

Актер не бросил работать, и все так же трудится очень много. Например, не так давно в очередной раз озвучил Кота в сапогах для мультфильма "Последнее желание", а заодно намекнул на возможное появление пятого «Шрека». Но теперь у него совсем иное отношение к собственной жизни.

Звёзды,Антонио Бандерас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители