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1 час назад

В окружении Шер прокомментировали слухи о помолвке певицы с молодым бойфрендом

Газета.Ruиещё 1

Близкое окружение Шер прокомментировало слухи о ее помолвке с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который на 40 лет младше нее. Об этом сообщает Hollywood Life со ссылкой на источник, близкий к певице.

В окружении Шер прокомментировали слухи о ее помолвке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несколько дней назад 76-летняя Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним Александром Эдвардсом. Певица выложила в Twitter фотографию кольца, подписав: «Нет слов, Александр».

Однако в окружении исполнительницы заверили, что та не получала предложения руки и сердца, а кольцо, которым она поспешила похвастаться в социальных сетях, — это «подарок от всего сердца».

«Aлександр Эдвардс и Шер не помолвлены. Он хотел показать ей, как сильно ее ценит. Он считает, что она заслуживает весь мир», — цитируют журналисты слова инсайдера.

Первые слухи о романе Шер и Александра Эдвардса появились в начале ноября. Исполнительница быстро подтвердила их, опубликовав соответствующий пост в Twitter. «Любовь не знает математики. Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть... Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим. И не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим», — заявила она.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что стилист Гоша Карцев оценил провокационный образ Шер.

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