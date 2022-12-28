«Меня тошнит от себя»: эмоциональная исповедь Айзы-Лилуны Ай

Айза-Лилуна Ай вовсю готовится к Новому году и даже к новой, «совершенно другой жизни». А старую... забыть как страшный сон. Вчера богер устроила исповедь в запрещенной сети. «Я уверена, что вам плевать, что я удаляю фотки в Инстаграме, но у меня крик души, и я хочу высказаться. У меня только что был экскурс в прошлую жизнь. И что я хочу сказать. Во-первых, меня тошнит от самой себя. Потому что на тот момент я была уверена, что я суперумная, что такая классная, мудрая. Это не так, я была тупой, эгоцентричной, эгоистичной, наглухо больной», — самокритично призналась Айза.

Также она ужаснулась при воспоминании о прошлых отношениях с мужчинами. И вот почему. «Все мои отношения были зависимые. Ни в одних я не была самой собой. Мне абсолютно не понравилось то, что я вспомнила. Я не хочу так. Слава богу, я постарела, а те мои заскоки остались в прошлом. Я такая порушенная была... Я даже не успела повзрослеть, вошла во взрослую жизнь, сама себе портила все. До сих пор не понимаю, какая я, не знаю, что испытываю, что мне нужно. Только в последних отношениях с Олегом Майами я была на пути к тому, чтобы иметь свои, а не чужие стиль одежды, хобби, музыкальные вкусы...» Тут стоит напомнить, что от певца Айза была беременна, но не захотела рожать ребенка и сделала аборт.«Рожать от третьего нищего очень страшно. Тогда у меня будет три нищих бывших мужа и трое детей. Начнет еще увеличиваться работа, и я не выдержу. Плюс стартовали съемки телепроекта, где по контракту даже нельзя менять цвет волос, не говоря уже о беременности», — объясняла тогда свой поступок девушка. В новом откровенном монологе о прошлом Айза честно признается: «Очень хочу все удалить и забыть», — резюмировала блогер, которая недавно за два дня стерла 2000 своих постов. И это, по ее словам, не предел.