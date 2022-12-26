Сэм Асгари показал, как они с Бритни Спирс провели Рождество

Муж Бритни Спирс Сэм Асгари поделился новыми фотографиями и видео с супругой. Соотвествующий пост Асгари разместил в личном блоге.
28-летний актер и 41-летняя певица показали, как провели Рождество. Пара наслаждалась прогулкой на свежем воздухе, после чего устроила медитацию на природе.
«Небольшая прогулка и небольшая медитация в день Рождества. Моя жена действительно становится гуру медитации, и мне это нравится. Счастливого Рождества всем вам», — написал Сэм Асгари под видео.
За несколько часов пост Асгари набрал более 160 тысяч лайков и комментариев. Поклонники были рады наконец увидеть Бритни Спирс одетой после ее многочисленных фото и видео, на которых она снималась обнаженной. На прошлой неделе Сэм Асгари впервые высказался на эту тему, дав понять, что ему не очень приятно, что его супруга постоянно раздевается на камеру.
«Лично я предпочел бы, чтобы она никогда это не выкладывала. Но кто я такой, чтобы ограничивать того, кто большую часть своей жизни буквально находился под микроскопом», — высказался он в социальных сетях.