Сэм Асгари показал, как они с Бритни Спирс провели Рождество

«Небольшая прогулка и небольшая медитация в день Рождества. Моя жена действительно становится гуру медитации, и мне это нравится. Счастливого Рождества всем вам», — написал Сэм Асгари под видео.

За несколько часов пост Асгари набрал более 160 тысяч лайков и комментариев. Поклонники были рады наконец увидеть Бритни Спирс одетой после ее многочисленных фото и видео, на которых она снималась обнаженной. На прошлой неделе Сэм Асгари впервые высказался на эту тему, дав понять, что ему не очень приятно, что его супруга постоянно раздевается на камеру.