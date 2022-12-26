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1 час назад

Стилист сравнил Шэрон Стоун с Николаем Басковым

Газета.Ru

Стилист Гоша Карцев сравнил американскую актрису Шэрон Стоун с российским певцом Николаем Басковым. Об этом он рассказал в новом видео на YouTube-канале «ROGOV LIVE».

Стилист сравнил Шэрон Стоун с Николаем Басковым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Александр Рогов и Гоша Карцев вспомнили самые яркие выходы звезд в уходящем году. В частности, стилисты обсудили наряд Шэрон Стоун, который она «выгуляла» на Международном кинофестивале на Красном море, прошедшем в декабре этого года в Джидде (Саудовская Аравия). Звезда «Основного инстинкта» вышла на красную ковровую дорожку в розовом костюме с перьями от ливанского дизайнера Жана-Луи Сабаджи.

«Шэрон Стоун в костюме Николая Баскова», — прокомментировал Гоша Карцев.

«Жакет плохо сидит, не подходит по росту», — отметил Александр Рогов. Стилист подчеркнул, что, хотя костюм и «симпотный», актрисе он не подходит.

По словам Рогова, весь образ стилизован неудачно. «Мне нравится сочетание черного с розовым. Но почему здесь эта растянутая, адовая водолазка?» — добавил он.

Звёзды,Шэрон Стоун,Александр Рогов,Николай Басков,
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