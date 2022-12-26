Стилист сравнил Шэрон Стоун с Николаем Басковым

Стилист Гоша Карцев сравнил американскую актрису Шэрон Стоун с российским певцом Николаем Басковым. Об этом он рассказал в новом видео на YouTube-канале «ROGOV LIVE».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Александр Рогов и Гоша Карцев вспомнили самые яркие выходы звезд в уходящем году. В частности, стилисты обсудили наряд Шэрон Стоун, который она «выгуляла» на Международном кинофестивале на Красном море, прошедшем в декабре этого года в Джидде (Саудовская Аравия). Звезда «Основного инстинкта» вышла на красную ковровую дорожку в розовом костюме с перьями от ливанского дизайнера Жана-Луи Сабаджи.

«Шэрон Стоун в костюме Николая Баскова», — прокомментировал Гоша Карцев.

«Жакет плохо сидит, не подходит по росту», — отметил Александр Рогов. Стилист подчеркнул, что, хотя костюм и «симпотный», актрисе он не подходит.