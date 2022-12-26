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37 минут назад

Кейт Миддлтон отметила Рождество в старом наряде

Lenta.ru

Принцесса Уэльская Кэтрин отметила Рождество вместе с королевской семьей в старом наряде. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон отметила Рождество в старом наряде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кейт Миддлтон посетила праздничную службу вместе с мужем, детьми и другими монаршими особами в церкви Святой Марии Магдалины. Папарацци запечатлели супругу принца Уильяма в старом пальто цвета хаки бренда Alexander McQueen, в котором она уже появлялась на публике в 2020 году.

Образ знаменитости дополнили шляпа-федора марки Philip Treacy в тон верхней одежде, а также серьги французского производителя Sezane. В качестве обуви принцесса выбрала черные сапоги на устойчивом каблуке. Принц Уильям предпочел надеть синее пальто и классические брюки того же цвета.

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