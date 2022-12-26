Кейт Миддлтон отметила Рождество в старом наряде

Принцесса Уэльская Кэтрин отметила Рождество вместе с королевской семьей в старом наряде. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кейт Миддлтон посетила праздничную службу вместе с мужем, детьми и другими монаршими особами в церкви Святой Марии Магдалины. Папарацци запечатлели супругу принца Уильяма в старом пальто цвета хаки бренда Alexander McQueen, в котором она уже появлялась на публике в 2020 году.