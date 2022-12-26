Семенович раскрыла свой ежедневный утренний ритуал

«Мне все равно, сколько времени, но ванна с маской на лице — по расписанию. Даже если я опаздываю куда-то, все равно на 15 минут залезу в ванну. Не могу я без нее. Прям настраиваюсь на день только здесь, включая параллельно музыку для медитации», — рассказала артистка.