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11 минут назад

Кайли Дженнер одела 4-летнюю дочь на Рождество в менее сексуальную версию своего платья

Газета.Ruиещё 1

Младшая из сестер клана Кардашьян Кайли Дженнер и ее 4-летняя дочь Сторми появились на семейном торжестве по случаю Рождества в похожих платьях модного дома Mugler. Об этом сообщает Page Six.

Дженнер одела дочь в менее сексуальную версию своего платья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фотографии с дочерью 25-летняя основательница косметического бренда выложила в соцсети.

Наряды Mugler на матери и дочери выполнены из одинакового золотистого шелка и черного кружева. Однако если наряд Кайли Дженнер с глубоким декольте и высоким вырезом на ноге отличается откровенностью и сексуальностью, то платье ее дочери с пышной юбкой- соответствует возрасту девочки.

В качестве дополнения к наряду Кайли Дженнер выбрала для дочери туфли Christian Louboutin с фирменной красной подошвой. Сама звезда реалити-шоу добавила к наряду прозрачные чулки с черной стрелкой и высокие черные босоножки.

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