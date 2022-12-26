Дженнер одела дочь в менее сексуальную версию своего платья

Младшая из сестер клана Кардашьян Кайли Дженнер и ее 4-летняя дочь Сторми появились на семейном торжестве по случаю Рождества в похожих платьях модного дома Mugler. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Фотографии с дочерью 25-летняя основательница косметического бренда выложила в соцсети.

Наряды Mugler на матери и дочери выполнены из одинакового золотистого шелка и черного кружева. Однако если наряд Кайли Дженнер с глубоким декольте и высоким вырезом на ноге отличается откровенностью и сексуальностью, то платье ее дочери с пышной юбкой- соответствует возрасту девочки.