Лолита рассказала о жилищных проблемах экс-солистки группы "Стрелки"

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале о жилищных проблемах экс-солистки группы "Стрелки" Катерины Любомской.
Милявская рассказала, что в квартире Любомской отключили электроэнергию, несмотря на оплаченные счета за коммунальные услуги. Певица пояснила, что дом отапливается электрическим котлом, поэтому ее коллега замерзает в жилье вместе с двумя детьми.
Лолита объяснила, что некая женщина по фамилии Гринько, купившая часть сетей, перекрыла доступ певице к электроэнергии за отказ платить непосредственно ей. Милявская уточнила, что у певицы прямой договор с компанией "Мосэнерго", но ее принуждают заключить новый с Гринько.
"Что же вы делаете? Двое детей, нет долгов. Хочу спросить, Мосэнерго, можете ли вы как-то защищать? Раз мы с вами заключаем договора, вы должны за нас впрягаться Слушайте, мы же не в 90-х", - возмутилась Милявская.