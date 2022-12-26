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1 час назад

Лолита рассказала о жилищных проблемах экс-солистки группы "Стрелки"

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале о жилищных проблемах экс-солистки группы "Стрелки" Катерины Любомской.

Лолита рассказала о жилищных проблемах экс-солистки группы "Стрелки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Милявская рассказала, что в квартире Любомской отключили электроэнергию, несмотря на оплаченные счета за коммунальные услуги. Певица пояснила, что дом отапливается электрическим котлом, поэтому ее коллега замерзает в жилье вместе с двумя детьми.

Лолита объяснила, что некая женщина по фамилии Гринько, купившая часть сетей, перекрыла доступ певице к электроэнергии за отказ платить непосредственно ей. Милявская уточнила, что у певицы прямой договор с компанией "Мосэнерго", но ее принуждают заключить новый с Гринько.

"Что же вы делаете? Двое детей, нет долгов. Хочу спросить, Мосэнерго, можете ли вы как-то защищать? Раз мы с вами заключаем договора, вы должны за нас впрягаться Слушайте, мы же не в 90-х", - возмутилась Милявская.

Звёзды,Лолита Милявская,Мосэнерго,
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