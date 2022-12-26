Лолита рассказала о жилищных проблемах экс-солистки группы "Стрелки"

"Что же вы делаете? Двое детей, нет долгов. Хочу спросить, Мосэнерго, можете ли вы как-то защищать? Раз мы с вами заключаем договора, вы должны за нас впрягаться Слушайте, мы же не в 90-х", - возмутилась Милявская.