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1 час назад

Сестра Кейт Мосс объяснила причину нанесения тату на лицо после выхода из рехаба

Lenta.ru

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти объяснила причину нанесения татуировки на лицо. На эту тему она высказалась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Сестра Кейт Мосс объяснила причину нанесения тату на лицо
Фото: Lenta.ruLenta.ru

24-летняя манекенщица поделилась в социальных сетях видео, на котором показала свое посещение тату-мастера. На размещенных кадрах видно, что на щеке знаменитости разместили слово Lover («Возлюбленный»), написанное от руки. «Проснулась с рисунком на лице», — пошутила она в ролике.

По словам Мосс, таким образом она продемонстрировала обществу, что вновь обрела свободу после выхода из абьюзивных отношений. Модель подчеркнула, что много времени провела на Бали, где училась любить себя. «Я начала путешествие по поиску себя еще с рехаба. Да, тату — импульсивное решение, но оно показывает, что я освободилась от прошлой жизни!» — пояснила она.

В феврале Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. Манекенщица записала ролик на тему того, что в популярном сериале «Эйфория» романтизируется употребление наркотических веществ.

Звёзды,Кейт Мосс,
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