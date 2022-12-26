Рита Дакота приостановила концерт из-за зрителя

Во время концерта певицы Риты Дакоты один из зрителей упал в обморок. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Дакота приостановила выступление и попросила поклонников выстроиться в коридор, чтобы пострадавшему оказали необходимую помощь. Подробности госпитализации неизвестны.
Артистка попросила фанатов не переживать. По ее словам, на концертах иногда случается подобная ситуация.
«Все потом пишут: «Блин, вот это был интересный опыт. Я лежу, а надо мною все стоят и смотрят». Все будет хорошо, малой. Все будет здорово. Мы любим тебя», — уверила Дакота.