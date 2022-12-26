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47 минут назад

Рита Дакота приостановила концерт из-за упавшего в обморок зрителя

Газета.Ru

Во время концерта певицы Риты Дакоты один из зрителей упал в обморок. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Рита Дакота приостановила концерт из-за зрителя
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дакота приостановила выступление и попросила поклонников выстроиться в коридор, чтобы пострадавшему оказали необходимую помощь. Подробности госпитализации неизвестны.

Артистка попросила фанатов не переживать. По ее словам, на концертах иногда случается подобная ситуация.

«Все потом пишут: «Блин, вот это был интересный опыт. Я лежу, а надо мною все стоят и смотрят». Все будет хорошо, малой. Все будет здорово. Мы любим тебя», — уверила Дакота.

Звёзды,Рита Дакота,
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