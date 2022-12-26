Рождественский образ Дженнифер Лопес обругали в соцсетях

Вчера певица и актриса Дженнифер Лопес отметила католическое Рождестве в кругу близких. Однако праздничное фото, которое звезда опубликовала на своей странице в популярной социальной сети, собрало не только позитивные комментарии.

На фотографии Джей Ло позирует у праздничной елки в голубом коротком платье с белым воротничком и манжетами. В качестве аксессуаров певица выбрала красные туфли на шпильке – под стать принту с бабочками на ткани ее наряда, а также крупные кольца и серьги в виде соцветий. Образ дополнил аккуратный пучок и макияж с помадой винного цвета.

Соцсети

Но далеко не все фолловеры оценили позитивно креативный образ артистки. Многие назвали его неактуальным, устаревшим. Нашлись и те, кто вовсе сравнил звезду первой величины с секретаршей. Критиковать Дженнифер стали в комментариях к снимку.