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2 часа назад

Рождественский образ Дженнифер Лопес обругали в соцсетях

Мира Маркина

Вчера певица и актриса Дженнифер Лопес отметила католическое Рождестве в кругу близких. Однако праздничное фото, которое звезда опубликовала на своей странице в популярной социальной сети, собрало не только позитивные комментарии.

Рождественский образ Дженнифер Лопес обругали в соцсетях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На фотографии Джей Ло позирует у праздничной елки в голубом коротком платье с белым воротничком и манжетами. В качестве аксессуаров певица выбрала красные туфли на шпильке – под стать принту с бабочками на ткани ее наряда, а также крупные кольца и серьги в виде соцветий. Образ дополнил аккуратный пучок и макияж с помадой винного цвета.

Соцсети

Дженнифер Лопес показала платье с провокационным декольте

Но далеко не все фолловеры оценили позитивно креативный образ артистки. Многие назвали его неактуальным, устаревшим. Нашлись и те, кто вовсе сравнил звезду первой величины с секретаршей. Критиковать Дженнифер стали в комментариях к снимку.

Ранее мы писали о пижамной вечеринке Бекхэм, фотографии которой утекли в сеть.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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