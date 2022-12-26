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2 часа назад

Певица Юлианна Караулова рассказала, что потратила материнский капитал на квартиру для ребенка

runews24.ru

Она отметила, что первое время будет сдавать квартиру, но как только сыну исполнится 18 лет — в ней будет жить он.

Караулова рассказала, на что потратила материнский капитал
Фото:  Runews24.ru Runews24.ru

Певица Юлианна Караулова рассказала, куда потратила материнский капитал, полученный на годовалого сына Александра. Подробностями артистка поделилась в интервью для YouTube-шоу «Ваша Наташа» певицы Натальи Подольской.

По словам Карауловой, сейчас у нее появилась возможность купить квартиру. В нее, в частности, были вложены средства материнского капитала. Певица отметила, что в ближайшее время в квартире она сделает ремонт, а после будет сдавать.

Артистка отметила, что в этой квартире семья жить не собирается, так как для них она мала. Ее площадь составляет всего 65 квадратных метров. Однако, когда сыну Юлианны Карауловой исполнится 18 лет, то квартира достанется ему.

Певица считает, что человек должен рано учиться быть ответственным, а самостоятельная жизнь поможет ему почувствовать себя взрослым.

Звёзды,Юлианна Караулова,Наталья Подольская,
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