Российские звезды, которые заблокировали друг друга в соцсетях

Знаменитости не стесняются выяснять отношения с подписчиками, бывшими друзьями и членами семьи, а также с коллегами по цеху в социальных сетях. Чьи публичные разборки закончились черным списком, читайте в материале «Рамблера».

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Айза Долматова и Алена Водонаева

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Некогда близкие подруги перестали общаться много лет назад (говорят, конфликт возник из-за бизнеса), но старые обиды, кажется, не забыты до сих пор: новые скандалы разгораются каждый раз, когда звездные девушки слышат имена друг друга. Айза и Алена не общаются, избегают случайных встреч на светских мероприятиях, а на просторах социальных сетей и вовсе заблокировали друг друга.

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Ольга Бузова и Давид Манукян

В январе 2021-го Ольга Бузова со скандалом разошлась с Давидом Манукяном. Она обвиняла его в насилии, плакала на камеру и даже угрожала. Ее экс-возлюбленный был более сдержан в проявлении эмоций, но все обвинения отрицал. В итоге звезды выбросили друг друга из своих жизней: Ольга Бузова первым делом заблокировала экс-возлюбленного в соцсетях. А вот ответил ли ей тем же Дава, неизвестно: он решил не вдаваться в подробности их личных разборок.

Соцсети

Гуф и Кети Топурия

Еще пару лет назад Гуф сильно убивался по Кети Топурия, отношения с которой не смог сохранить. Певица не стала терпеть измены рэпера (и его проблемы с законом) и ушла от него. Вернуть возлюбленную не помогли ни звонки, ни публичные извинения, ни записанный в ее честь трек. В день рождения Кети Гуф наконец решил поставить точку: написал пост, в котором поздравил экс-возлюбленную, подчеркнув, что отметить ее аккаунт не может, так как заблокирован.

Соцсети

Ольга Бузова и T-Killah

После того как Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разошлись, друзья футболиста, еще вчера поддерживающие общение с певицей, отвернулись от нее. Среди «предателей» был и Александр Тарасов, известный как T-Killah. Оля такого отношения к себе простить не смогла и заблокировала рэпера в социальных сетях.

Соцсети

Егор Крид и Дина Саева

Егор Крид, кажется, любит без разбора блокировать коллег по шоу-бизнесу: так, однажды он отправил в черный список Алену Водонаеву, хотя телеведущая и не знает за что. Следующими в попали Клава Кока и Дина Саева. Дело в том, что исполнительница хита «Покинула чат» принимала участие в шоу блогера и согласилась пошутить на странице Егора, но тот юмор не оценил и заблокировал обеих. Коке, кстати, удалось помириться с Кридом (например, они мило позировали на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой, которая прошла в декабре этого года), а вот Саева до сих пор находится в черном списке.