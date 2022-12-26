Что у Ларисы Гузеевой будет на новогоднем столе?

Чем телеведущая собирается угощать гостей?

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Гузеева заготовила на Новый Год 1,5 тысячи пельменей. «В этом году устраиваем пельменные вечеринки, обеды и завтраки. Как в детстве в Сибири и на Урале. С утра поел — весь день свободен. Себе заготовила 1500 штук. Все гости на низком старте», — рассказала телеведущая подписчикам на своей страничке в социальной сети.

Также она дала совет, как правильно употреблять пельмени.

«Чтобы не было передоза, никакой сметаны, масла и кетчупа. Только уксус с горчицей и перцем!», — учит Лариса.

Лепкой пельменей Гузеева увлеклась несколько месяцев назад. Актриса и телеведущая решила заняться бизнесом. Она вместе с подругой запустила собственную марку пельменей. Говорит, что не может сидеть без дела, поэтому решила вместе с подругой-сибирячкой открыть пельменную. Об этом она рассказала подписчикам на страничке своей социальной сети.

«Когда у человека появляется много времени, он начинает маяться дурью, так моя мамочка считала, поэтому я всегда была чем-то занята. Вот и сейчас решила с подругой открыть свое небольшое дело: то, что у меня получается лучше всего и от чего получаю удовольствие. Наташа сибирячка, я с Урала. Известно же: лучшие пельмени у нас», — написала звезда фильма «Жестокий романс».