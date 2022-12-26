Елена Летучая призналась, что мужа тяготит ее популярность

По словам телеведущей, ее муж мечтает о том, чтобы она перестала быть настолько узнаваемой.

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Телеведущая Елена Летучая рассказала о том, как ее муж, юрист Юрий Анашенков, относится к ее популярности. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам телеведущей, мужа тяготит ее популярность. Недавно у нее состоялся разговор, во время которого Юрий признался, что хотел бы, чтобы его жена была менее узнаваемой.

Елена Летучая рассказала, что поводом для разговора послужило интервью одной популярной особы, имени которой телеведущая не назвала. Она рассказала о том, что боится потерять свою популярность. Тогда телеведущая задумалась, как отреагирует на потерю популярности она.

По словам Елены, она к своей популярности относится спокойно, понимая, что все в жизни может измениться. А вот муж телеведущей только и ждет, когда его жена перестанет быть настолько узнаваемой.