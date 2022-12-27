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2 часа назад

Дженна Ортега не может привыкнуть к славе

Inc-News

Дженна Ортега работает в кино большую часть жизни и ещё до хита Netflix «Уэнсдэй» снялась в нескольких громких проектах. Однако она до сих пор считает себя простой калифорнийской девчонкой из многодетной семьи мексиканца и пуэрто-риканки.

Дженна Ортега не может привыкнуть к славе
Фото: Inc-NewsInc-News

Ортега утверждает, что по-прежнему не знает, как реагировать, когда незнакомые люди пытаются с ней заговорить, попросить автограф или ещё более активно взаимодействовать. О паре таких непростых для себя встреч Дженна рассказала в беседе с певицей Оливией Родриго для портала The Face.

«Самые странные случаи приключились со мной, когда я снималась для телеканала Disney, когда я пошла в туалет, а со мной кто-то пытался заговорить из-под двери», - с улыбкой признала актриса. «Или когда я мыла руки, а кто-то потянул меня на день рождения своего сына. И у тебя не хватает мужества сказать «нет»!», - отметила она.

Звёзды,Дженна Ортега,Netflix,
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