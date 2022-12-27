Дженна Ортега не может привыкнуть к славе

«Самые странные случаи приключились со мной, когда я снималась для телеканала Disney, когда я пошла в туалет, а со мной кто-то пытался заговорить из-под двери», - с улыбкой признала актриса. «Или когда я мыла руки, а кто-то потянул меня на день рождения своего сына. И у тебя не хватает мужества сказать «нет»!», - отметила она.