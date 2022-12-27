38-летняя модель показала тело в бикини и возмутила фанатов

Бразильская супермодель и «ангел» Victoria's Secret Изабель Гулар показала тело в купальнике и возмутила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Соцсети Соцсети

38-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена в откровенном образе, состоящем из бикини красного цвета и шапки Санты. Звезда снялась со своим возлюбленным, немецким футболистом Кевином Траппом, на фоне пляжа во Франции в необычной позе. На размещенном снимке видно, что модель прогнулась в спине и приподняла одну ногу вверх, опираясь на левую стопу мужчины и держась с ним за руки.

Соцсети

«С любовью из Сен-Барта, мы желаем всем счастливого Рождества», — подписала она публикацию, которая собрала почти 130 тысяч лайков.

Поклонники раскритиковали позы знаменитостей на снимке, о чем написали в комментариях.

«В красном бикини я бы только такие позы и принимал», «Мне кажется, его нога должна быть прямой», «Стыдно на это смотреть», «Когда захотели привлечь внимание», — возмутились они.