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2 часа назад

38-летняя модель показала тело в бикини и возмутила фанатов

Lenta.ruиещё 1

Бразильская супермодель и «ангел» Victoria's Secret Изабель Гулар показала тело в купальнике и возмутила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

38-летняя модель показала тело в бикини и возмутила фанатов
Фото: СоцсетиСоцсети

38-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена в откровенном образе, состоящем из бикини красного цвета и шапки Санты. Звезда снялась со своим возлюбленным, немецким футболистом Кевином Траппом, на фоне пляжа во Франции в необычной позе. На размещенном снимке видно, что модель прогнулась в спине и приподняла одну ногу вверх, опираясь на левую стопу мужчины и держась с ним за руки.

Соцсети

«С любовью из Сен-Барта, мы желаем всем счастливого Рождества», — подписала она публикацию, которая собрала почти 130 тысяч лайков.

Поклонники раскритиковали позы знаменитостей на снимке, о чем написали в комментариях.

«В красном бикини я бы только такие позы и принимал», «Мне кажется, его нога должна быть прямой», «Стыдно на это смотреть», «Когда захотели привлечь внимание», — возмутились они.

Ранее в декабре бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. 41-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых показала фигуру в комплекте нижнего белья люксового бренда Gucci, состоящего из бюстгальтера и трусов на высокой посадке.

Звёзды,Изабель Гулар,Кевин Трапп,
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