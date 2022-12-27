Нагиев обратился к подписчикам после 8-месячного молчания

Артист впервые за долгое время обновил соцсети
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев вперые за долгое время вышел на связь с подписчиками. После 8-месячного молчания артист опубликовал в личном блоге видеообращение к своим поклонникам.
Нагиев показал себя на фоне заснеженного леса. Сам актер надел светлый свитер и куртку, а также добавил в свой образ красную шапку и солнцезащитные очки.
«Как хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, что время уходит безвозвратно. Я вас люблю. Будьте счастливы. С наступающим Новым годом», — заявил Дмитрий.