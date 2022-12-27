Нагиев обратился к подписчикам после 8-месячного молчания

Артист впервые за долгое время обновил соцсети

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев вперые за долгое время вышел на связь с подписчиками. После 8-месячного молчания артист опубликовал в личном блоге видеообращение к своим поклонникам.

Нагиев показал себя на фоне заснеженного леса. Сам актер надел светлый свитер и куртку, а также добавил в свой образ красную шапку и солнцезащитные очки.

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