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1 час назад

Нагиев обратился к подписчикам после 8-месячного молчания: «Время уходит безвозвратно»

WomanHit.ru

Артист впервые за долгое время обновил соцсети

Нагиев обратился к подписчикам после 8-месячного молчания
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев вперые за долгое время вышел на связь с подписчиками. После 8-месячного молчания артист опубликовал в личном блоге видеообращение к своим поклонникам.

Нагиев показал себя на фоне заснеженного леса. Сам актер надел светлый свитер и куртку, а также добавил в свой образ красную шапку и солнцезащитные очки.

Соцсети

«Как хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, что время уходит безвозвратно. Я вас люблю. Будьте счастливы. С наступающим Новым годом», — заявил Дмитрий.

Звёзды,Дмитрий Нагиев,
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