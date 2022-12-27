Праздничный образ Лопес назвали полным провалом

Если у нас праздничная суета в самом разгаре и до финишной прямой еще есть время, в Америке Рождество уже отметили. Самое время обсудить звездные образы! Так, в центре внимания оказалась Дженнифер Лопес, образ которой внезапно попал в категорию неудачных. Более того, многие фанаты вообще назвали его худшим из всех нарядов звезды, что им доводилось видеть.

Фото: Super.ru Super.ru

Итак, что же всех так смутило? Прежде всего бирюзово-голубое мини-платье, перенасыщенное деталями: тут и белый воротничок, и имитация запаха, и принт с вишневыми бантиками. Тут бы добавить лаконичную обувь и обойтись без аксессуаров, но нет. Дженнифер дополнила наряд туфлями из красной лакированной кожи на высоком каблуке и платформе, а в качестве украшений выбрала крупные серьги-цветки. Вот и получился аляповатый образ совсем не в духе Джей Ло.

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Недоумевающие поклонники констатируют, что лишь мейкап певицы не вызвал у них вопросов: черная тушь, вишневая помада (в цвет бантиков на платье), румяна плюс немного хайлайтера — вполне универсальный вариант на все случаи жизни.