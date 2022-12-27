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1 час назад

Праздничный образ Дженнифер Лопес назвали полным провалом — и вот почему

Super.ru

Если у нас праздничная суета в самом разгаре и до финишной прямой еще есть время, в Америке Рождество уже отметили. Самое время обсудить звездные образы! Так, в центре внимания оказалась Дженнифер Лопес, образ которой внезапно попал в категорию неудачных. Более того, многие фанаты вообще назвали его худшим из всех нарядов звезды, что им доводилось видеть.

Праздничный образ Лопес назвали полным провалом
Фото: Super.ruSuper.ru

Итак, что же всех так смутило? Прежде всего бирюзово-голубое мини-платье, перенасыщенное деталями: тут и белый воротничок, и имитация запаха, и принт с вишневыми бантиками. Тут бы добавить лаконичную обувь и обойтись без аксессуаров, но нет. Дженнифер дополнила наряд туфлями из красной лакированной кожи на высоком каблуке и платформе, а в качестве украшений выбрала крупные серьги-цветки. Вот и получился аляповатый образ совсем не в духе Джей Ло.

Super.ru

Недоумевающие поклонники констатируют, что лишь мейкап певицы не вызвал у них вопросов: черная тушь, вишневая помада (в цвет бантиков на платье), румяна плюс немного хайлайтера — вполне универсальный вариант на все случаи жизни.

Мы стилистическую задумку звезды тоже не разгадали, но не можем лишний раз не восхититься ее потрясающей фигурой и кожей. Всем бы так выглядеть в 53! А платье — дело наживное.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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