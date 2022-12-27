Бородина поделилась неожиданным фото с бывшим мужем и его сыном

Хотя в личном блоге у ведущей кого только ни встретишь, увидеть там ее экс-возлюбленного мы точно не ожидали. После громкого развода и череды взаимных обвинений супруги не то чтобы с воодушевлением шли друг с другом на контакт. Но, похоже, отношения между ними все-таки налаживаются. По крайней мере, об этом говорит последний пост Ксении, в котором она ни с того ни с сего опубликовала снимок Омарова с его сыном и их общей дочерью.
Судя по всему, неожиданная фотография была сделана по случаю 7-летия Теоны, дочери Бородиной и Омарова. На снимке бывший муж ведущей появился вместе с дочкой и взрослым сыном от первого брака.
Раззадорить подписчиков Ксения решила завуалированной подписью: «Для меня между ними нет разницы. Разница есть лишь в обстоятельствах!».
Пост уж очень напоминает белый флаг, размахивая которым, Ксения, возможно, наконец-то решила урегулировать все семейные конфликты. Но разгадать смысл фразы под постом у нас так и не вышло. То ли Курбан для нее как третий ребенок, то ли любит она всех одинаково, но с учетом старых обид. Время покажет!