Бородина поделилась неожиданным фото с бывшим мужем и его сыном

Хотя в личном блоге у ведущей кого только ни встретишь, увидеть там ее экс-возлюбленного мы точно не ожидали. После громкого развода и череды взаимных обвинений супруги не то чтобы с воодушевлением шли друг с другом на контакт. Но, похоже, отношения между ними все-таки налаживаются. По крайней мере, об этом говорит последний пост Ксении, в котором она ни с того ни с сего опубликовала снимок Омарова с его сыном и их общей дочерью.