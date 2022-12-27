Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
2 часа назад

Ким Кардашьян переживает, что ее будущие бойфренды будут бояться Канье Уэста

Газета.Ru

Американская бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян выразила обеспокоенность тем, что ее будущие бойфренды будут бояться ее бывшего мужа Канье Уэста. Об этом сообщает Page Six.

Кардашьян переживает, что ее будущие бойфренды будут бояться Уэста
Фото: Газета.руГазета.ру

42-летняя Ким Кардашьн стала героиней подкаста Энжи Мартинес, в котором рассказала о разводе с бывшим мужем и отцом своих детей Канье Уэстом. Звезда реалити призналась, что переживает из-за того, что в будущем ее потенциальные бойфренды могут опасаться встречаться с ней из-за скандального бывшего супруга.

«Часть меня думает: «Боже мой, неужели все будут бояться, потому что у меня не самый легкий бывший?». Я считаю, что с моей стороны будет нечестно поступать так с хорошим и невинным парнем... Но в этот момент другая часть меня говорит: «Почему я должна так жить? Я не виновата», — объяснила Кардашьян.

Звезда также призналась, что совместное воспитание детей с бывшим супругом дается ей «чертовски» непросто. Кардашьян отметила, что несмотря ни на что, она ничего не рассказывает наследникам о поведении бывшего мужа в публичном пространстве и не критикует его действия.

Звёзды,КИМ КАРДАШЬЯН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители