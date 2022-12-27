Кардашьян переживает, что ее будущие бойфренды будут бояться Уэста

«Часть меня думает: «Боже мой, неужели все будут бояться, потому что у меня не самый легкий бывший?». Я считаю, что с моей стороны будет нечестно поступать так с хорошим и невинным парнем... Но в этот момент другая часть меня говорит: «Почему я должна так жить? Я не виновата», — объяснила Кардашьян.