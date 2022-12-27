Кардашьян переживает, что ее будущие бойфренды будут бояться Уэста

Американская бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян выразила обеспокоенность тем, что ее будущие бойфренды будут бояться ее бывшего мужа Канье Уэста. Об этом сообщает Page Six.
42-летняя Ким Кардашьн стала героиней подкаста Энжи Мартинес, в котором рассказала о разводе с бывшим мужем и отцом своих детей Канье Уэстом. Звезда реалити призналась, что переживает из-за того, что в будущем ее потенциальные бойфренды могут опасаться встречаться с ней из-за скандального бывшего супруга.
«Часть меня думает: «Боже мой, неужели все будут бояться, потому что у меня не самый легкий бывший?». Я считаю, что с моей стороны будет нечестно поступать так с хорошим и невинным парнем... Но в этот момент другая часть меня говорит: «Почему я должна так жить? Я не виновата», — объяснила Кардашьян.
Звезда также призналась, что совместное воспитание детей с бывшим супругом дается ей «чертовски» непросто. Кардашьян отметила, что несмотря ни на что, она ничего не рассказывает наследникам о поведении бывшего мужа в публичном пространстве и не критикует его действия.