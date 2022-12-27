Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
29 минут назад

36-летняя Ольга Бузова поделилась откровенными фотографиями из бани

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала, как отдыхает с подругой в бане. Соответствующие фото и видео звезда опубликовала в своих социальных сетях.

36-летняя Бузова поделилась откровенными фотографиями из бани
Фото: Газета.руГазета.ру

36-летняя Ольга Бузова устроила себе перерыв между съемками и вместе с близкой подругой Марией Погребняк отправилась в баню. На видео телеведущая позирует в миниатюрном бикини-бандо, проводит рукой по талии и признается подписчикам, что перед новым годом пытается похудеть с помощью банных процедур.

«Я хотела похудеть к Новому году, но как получилось. Я поправилась, поэтому очень рассчитываю на сегодняшнюю баню. Я больше не ем. Мы все любим колбасу», — заявила Бузова.

За несколько дней до похода в баню Ольга Бузова рассказала о своих любимых новогодних блюдах. По словам певицы, на ее столе всегда есть оливье и селедка под шубой.

«Я никогда не отказываюсь от традиционных новогодних блюд. Они создают особое новогоднее настроение», — поделилась она.

Звёзды,Мария Погребняк,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители