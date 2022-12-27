Подольская рассказала о своем первом интимном опыте

Артистка призналась, достаточно поздно лишилась девственности.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Певец Владимир Пресняков осенью этого года решил рассказать о своем первом сексуальном опыте. Тогда артист признался, что спал с женщиной, которая была старше него и носила парик. А сейчас о своей потери девственности рассказала жена Преснякова — певица Наталья Подольская.

Звезда заговорила на эту тему после вопроса, стоит ли матери вести беседы с дочкой по поводу интима.

«Если смотреть правде в глаза, то кто совершил этот акт по реальной любви?» — поинтересовалась певица Юлианна Караулова в шоу Подольской. «Я!» — ответила Наталья. «И сколько вы встречались?» — задала вопрос гостья. «Нисколько! Вообще! Но я его любила! А он меня нет», — отметила исполнительница. «Проститутка», — пошутила Караулова.

Также Подольская добавила, что, по современным меркам, она лишилась девственности довольно поздно.

«Я точно была старой девой. Я в 12 уже целовалась, в бутылочку играли», — подчеркнула знаменитость.