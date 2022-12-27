Лель пришла на день рождения Жигаловой вместе с инопланетянами

Как сообщает Центральная Служба Новостей, блогер Алена Жигалова поделилась подробностями празднования своего дня рождения. Журналистка призналась, что несмотря на обиду певица Катя Лель пришла на её праздник. Напомним, что исполнительница обиделась на Жигалову из-за постоянных шуток.
Более того, Лель, когда журналистка пригласила ее на вечеринку, заявила, что обиделась не только она, но и инопланетяне. Жигалова отметила, что певица пришла на праздник не одна, а вместе со своими друзьями с другой планеты. Об этом сообщила сама Лель.
По словам Жигаловой, у представителей инопланетных цивилизаций произошел шок, когда они увидели, как отдыхают звезды шоубиза России.