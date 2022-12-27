Лель пришла на день рождения Жигаловой вместе с инопланетянами

Как сообщает Центральная Служба Новостей , блогер Алена Жигалова поделилась подробностями празднования своего дня рождения. Журналистка призналась, что несмотря на обиду певица Катя Лель пришла на её праздник. Напомним, что исполнительница обиделась на Жигалову из-за постоянных шуток.

Более того, Лель, когда журналистка пригласила ее на вечеринку, заявила, что обиделась не только она, но и инопланетяне. Жигалова отметила, что певица пришла на праздник не одна, а вместе со своими друзьями с другой планеты. Об этом сообщила сама Лель.