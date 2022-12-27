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7 минут назад

Катя Лель пришла на день рождения журналистки Алены Жигаловой вместе с инопланетянами

Моя Москва.онлайниещё 1

Как сообщает Центральная Служба Новостей, блогер Алена Жигалова поделилась подробностями празднования своего дня рождения. Журналистка призналась, что несмотря на обиду певица Катя Лель пришла на её праздник. Напомним, что исполнительница обиделась на Жигалову из-за постоянных шуток.

Лель пришла на день рождения Жигаловой вместе с инопланетянами
Фото: Моя МоскваМоя Москва

Более того, Лель, когда журналистка пригласила ее на вечеринку, заявила, что обиделась не только она, но и инопланетяне. Жигалова отметила, что певица пришла на праздник не одна, а вместе со своими друзьями с другой планеты. Об этом сообщила сама Лель.

По словам Жигаловой, у представителей инопланетных цивилизаций произошел шок, когда они увидели, как отдыхают звезды шоубиза России.

Звёзды,Катя Лель,
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